🗣В Алуште перед началом пожароопасного периода проверили участки, расположенные рядом с лесами Особое внимание сотрудники МЧС и Лесного хозяйства уделили тем, кто занимается сельским хозяйством.
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🗣В Алуште перед началом пожароопасного периода проверили участки, расположенные рядом с лесами Особое внимание сотрудники МЧС и Лесного хозяйства уделили тем, кто занимается сельским хозяйством.