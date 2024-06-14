В сентябре прошлого года в штате Флорида (США) огромный крокодил утащил в воду и съел э 41-летнюю американку по имени Сабрина Пекхэм, которая была бездомной.
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В сентябре прошлого года в штате Флорида (США) огромный крокодил утащил в воду и съел э 41-летнюю американку по имени Сабрина Пекхэм, которая была бездомной.
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