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Регионы России

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Экс-министр обороны Украины Фёдоров заявил о продолжении уничтожения россиян после отставки

Экс-министр обороны Украины Фёдоров заявил о продолжении уничтожения россиян после отставки

Данное высказывание подтвердило, что отставка не изменила его жесткую позицию по отношению к России. Ранее новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый выступил с серией оскорбительных заявлений, включая утверждение о том, что российская нация «не имеет права на существование», а Россию отказался называть соседом Украины.

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