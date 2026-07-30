Данное высказывание подтвердило, что отставка не изменила его жесткую позицию по отношению к России. Ранее новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый выступил с серией оскорбительных заявлений, включая утверждение о том, что российская нация «не имеет права на существование», а Россию отказался называть соседом Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии