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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Автосила" закрылась. Более 80 барнаульских клиентов остались без денег

"Автосила" закрылась. Более 80 барнаульских клиентов остались без денег

Предварительно общий ущерб оценивается примерно в 200 миллионов рублей В Барнауле прекратил работу автосалон "Автосила", вокруг которого разгорелся скандал из-за многочисленных жалоб клиентов.

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