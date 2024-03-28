«Они сдали куратора и им стало страшно». Специалист по лжи определил, где террористы из «Крокуса» говорили неправду на допросе Медведев: Все причастные к теракту в «Крокусе» должны умереть Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение о том, как нужно наказать всех причастных к совершившению теракта в «Крокус Сити Холле».
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