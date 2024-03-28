«Они сдали куратора и им стало страшно». Специалист по лжи определил, где террористы из «Крокуса» говорили неправду на допросе

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Коля ты откуда?
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2 час.
В
Владимир
И все их семьи выдворить из страны... Заполонили детсады и школы. Пусть едут и учатся в своих школах - ТАМ.
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2 час.
Пульхерия Djem
СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ!!!!!
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41 мин.

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