Билеты до Кыштовки начали продавать в пригородных кассах Новосибирска

Мультимодальный маршрут для жителей Кыштовки разработали в Новосибирской области. Теперь в райцентр, который расположен за 568 километров от Новосибирска вдали от железных дорог, можно добраться примерно за 8 часов.
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