«Бежал по дорогу на машину»: зеков-мигрантов, подписавших контракты с Минобороны РФ ради побега на родину, задержали в Саратове

Тварей гнать всех их страны вместе со своими семьями и закрыть границы для всех! У нас Война идет!

Уважаемые Комментаторы! Что Можно было Ожидать от Тех, у Кого "УМА - ПАЛАТА"??? Преступник есть ПРЕСТУПНИК!!! Тем Более,что Он - ИНОЗЕМЕЦ!!!

147683 Сероев

Петр Петрович Канаев То есть вместо евреев в кремль управлять надо запустить черножопых? Так диаспоры и так что хотят то и творят! Если они будут у власти, разница только в том, что платить некому будет.

ДУМАЕТСЯ ЕВРЕИ СОГЛАСЯТСЯ поделить Кремль с черными А потом все равно сделают из России Хазарию где жрецами будут евреи А черные и русские рабами Тем более поглядите сколько их еже при власти им обязанной