Русь Несгибаемая В Саратове силовики задержали группу беглых осуждённых мигрантов, которые заключили контракты с Минобороны РФ в исправительной колонии исключительно ради организации побега с СВО на родину.
«Бежал по дорогу на машину»: зеков-мигрантов, подписавших контракты с Минобороны РФ ради побега на родину, задержали в Саратове
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Ишмухаметов
Тварей гнать всех их страны вместе со своими семьями и закрыть границы для всех! У нас Война идет!
Ответить
1 м.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые Комментаторы! Что Можно было Ожидать от Тех, у Кого "УМА - ПАЛАТА"??? Преступник есть ПРЕСТУПНИК!!! Тем Более,что Он - ИНОЗЕМЕЦ!!!
Ответить
1 м.
147683 Сероев
Петр Петрович Канаев
То есть вместо евреев в кремль управлять надо запустить черножопых? Так диаспоры и так что хотят то и творят! Если они будут у власти, разница только в том, что платить некому будет.
ДУМАЕТСЯ ЕВРЕИ СОГЛАСЯТСЯ поделить Кремль с черными А потом все равно сделают из России Хазарию где жрецами будут евреи А черные и русские рабами Тем более поглядите сколько их еже при власти им обязанной
Ответить
3 н.
Свежие комментарии