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Калуга-поиск

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5 БПЛА сбили в калужском небе

5 БПЛА сбили в калужском небе

В Калужской области 6 августа в течение дня силы ПВО уничтожили 5 БПЛА. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, вчера днём беспилотники сбили над территориями Боровского, Малоярославецкого, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов.

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