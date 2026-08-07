5 БПЛА сбили в калужском небе

В Калужской области 6 августа в течение дня силы ПВО уничтожили 5 БПЛА. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, вчера днём беспилотники сбили над территориями Боровского, Малоярославецкого, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов.
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