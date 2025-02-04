Смоленское МУТТП решило выпустить два автобуса №21н в конце текущего месяцв

Учреждение взяло обязательства по обслуживанию маршрута Представители мэрии заявили о возобновлении движения в конце февраля 2025 года автобусов по маршруту №21н, связывающий Заднепровский район Смоленска с центральными улицами города.
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