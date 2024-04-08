Владимир Путин поручил к 1 июля принять решения по строительству ВСМ Москва – Петербург

В частности – предоставить 300 миллиардов из ФНБ в 2025 году Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания по вопросу строительства ВСМ Москва – Петербург и поручил к 1 июля принять все решения по строительству магистрали, сообщают на сайте Кремля.