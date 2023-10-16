14 способов избавиться от икоты быстро

Что такое икота Икота — это непроизвольное судорожное сокращение диафрагмы и межреберных мышц. Каждый спазм вызывает приток воздуха в легкие, из-за чего происходит резкое смыкание голосовых связок и возникает характерный сдавленный звук.
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