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14 способов избавиться от икоты быстро

14 способов избавиться от икоты быстро

Что такое икота Икота — это непроизвольное судорожное сокращение диафрагмы и межреберных мышц. Каждый спазм вызывает приток воздуха в легкие, из-за чего происходит резкое смыкание голосовых связок и возникает характерный сдавленный звук.

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