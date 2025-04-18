Зеленский ведёт себя нагло именно поэтому: ЕС подписан смертный приговор

Трамп не будет вечно ждать мира между Россией и Украиной, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, президент США готов прекратить усилия по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, если в ближайшие дни стороны не проявят готовности к диалогу.