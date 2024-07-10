Гол Уоткинса в добавленное время вывел Англию в финал чемпионата Европы

Вторым финалистом Евро-2024 стала сборная Англии, вырвавшая победу у голландцев в концовке – 2:1. Счет на 7-й минуте открыл Хави Симмонс, чей дальний удар пришелся точно в «девятку» — 1:0 в пользу сборной Нидерландов.
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