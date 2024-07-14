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Джейк Пол − о покушении на Трампа: «Добро всегда побеждает зло»

«Это вам для понимания, чьей победы хочет Бог. Когда вы пытаетесь убить божьих ангелов и спасителей мира, их становится только больше.

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