«Дитя Европы»: какую страшную тайну скрывает история Каспара Хаузера

Этого странного человека, возникшего будто бы из ниоткуда, прозвали «Дитя Европы». Какую чудовищную тайну скрывала судьба Каспара Хаузера, который, неожиданно появившись на людях уже взрослым, вёл себя, как младенец? Обнаружение Необычного юношу заметили 26 мая 1828 года на рыночной площади баварского города Нюрнберга.