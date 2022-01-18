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Депутат Салем Канан: спецсоветник генсека ООН не имеет права назначать дату выборов в Ливии

Депутат Салем Канан: спецсоветник генсека ООН не имеет права назначать дату выборов в Ливии

ФБА «Экономика сегодня» / Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис Ливийский парламентарий Салем Канан в ходе заседания Палаты представителей 17 января раскритиковал спецсоветника генсека ООН Стефани Уильямс, обвинив ее во вмешательстве в дела страны.

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