Tesla Model X стала машиной из «Назад в будущее»

Электрический кроссовер Tesla Model X умеет даже оставлять на асфальте огненные следы при разгоне. Tesla Model X представляет собой своеобразную современную реинкарнацию машины времени на базе DeLorean DMC-12 из известного фантастического фильма.
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