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Крайдер о новых игроках «Рейнджерс»: «Очень ценно, что мы приобрели ребят с победным опытом. Они бьются изо всех сил»

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер поделился мнением об изменениях в составе клуба в межсезонье.  Состав нью-йоркцев пополнили форварды Баркли Гудроу, Самуэль Блэйз (оба выигрывали Кубок Стэнли – с «Тампой» и «Сент-Луисом» соответственно, прим.

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