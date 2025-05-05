Ротенберг о 7:8 от Беларуси: «Мы могли войти в историю, феноменальные вещи увидели. К «России 25» много внимания: телезрители смотрят, в интернете обсуждают, рейтинг сборной растет»

«Россия 25» проиграла Беларуси в овертайме со счетом 7:8. По ходу игры команда тренера Романа Ротенберга вела 3:0, затем пропустила 7 шайб подряд, после чего сумела сравнять счет, но уступила в овертайме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии