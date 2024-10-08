Мой второй муж хочет, чтобы моя дочь, его падчерица, была ему служанкой

Майя Maja

Он просто хам трамвайный. 15летнюю девочку за пивом гонять?! Совсем берега попутал. На месте мамы надо сразу точки над И поставить, обращаться с подростком уважительно и только в рамках ее возраста вести беседы и указывать на правильность поступков. А этот...хам не имеющий детей лезет со своим уставом в жизнь девочки. В его понимании семья это прислуга для него. Наглец. Думает что прям осчастливил "бедных одиноких девушек" своим "солнцеликим"появлением в их жизни. Скоро наверняка жене об этом ляпнет..