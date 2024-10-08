С первым мужем я развелась, когда Полине, моей дочери, было всего пять лет. До ее рождения мы прожили с Егором почти четыре года, и мне казалось, что у нас вполне крепкий брак.
Мой второй муж хочет, чтобы моя дочь, его падчерица, была ему служанкой
Комментарии
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Майя Maja
Он просто хам трамвайный. 15летнюю девочку за пивом гонять?! Совсем берега попутал. На месте мамы надо сразу точки над И поставить, обращаться с подростком уважительно и только в рамках ее возраста вести беседы и указывать на правильность поступков. А этот...хам не имеющий детей лезет со своим уставом в жизнь девочки. В его понимании семья это прислуга для него. Наглец. Думает что прям осчастливил "бедных одиноких девушек" своим "солнцеликим"появлением в их жизни. Скоро наверняка жене об этом ляпнет..
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