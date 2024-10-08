ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Это схема. А есть люди , которые обладают внутренней защитой. Манипулирование ими не доступно. Все просто. = твоя защ...Как я не стала же...
  • Майя Maja
    Скрин из трудовой предоставь, тогда поверим! Кто это такой "зам. гл. технолога-ведущий инженер филиала крупного оборо...Не выходите замуж...
  • Владимир Акулов
    Гипноз - это более сильное воздействие на человека с помощью голоса и слов ... Но существует *ситуац...Как я не стала же...

Мой второй муж хочет, чтобы моя дочь, его падчерица, была ему служанкой

Мой второй муж хочет, чтобы моя дочь, его падчерица, была ему служанкой

С первым мужем я развелась, когда Полине, моей дочери, было всего пять лет. До ее рождения мы прожили с Егором почти четыре года, и мне казалось, что у нас вполне крепкий брак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Он просто хам трамвайный.  15летнюю девочку за пивом гонять?! Совсем берега попутал. На месте мамы надо сразу точки над И поставить, обращаться с подростком уважительно и только в рамках ее возраста вести беседы и указывать на правильность поступков. А этот...хам не имеющий детей лезет со своим уставом в жизнь девочки. В его понимании семья это прислуга для него. Наглец. Думает что прям осчастливил &quot;бедных одиноких девушек&quot; своим &quot;солнцеликим&quot;появлением в их жизни. Скоро наверняка жене об этом ляпнет..
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх