Украина запустила две авиабомбы и 500 БПЛА: что произошло на полях СВО 7 сентября

Российские войска наступают на всех направлениях в рамках спецоперации на Украине. Помимо ключевой битвы за Донбасс, боевые действия начали активно развиваться под Харьковом, где захлопывается капкан для большой группировки ВСУ.
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