Африканский фронт СВО Кадр из видео от ГУР МО Украины, где, предположительно, боец украинского спецназа держит несколько нашивок бойцов ЧВК «Вагнер» после боя в Судане.
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Африканский фронт СВО Кадр из видео от ГУР МО Украины, где, предположительно, боец украинского спецназа держит несколько нашивок бойцов ЧВК «Вагнер» после боя в Судане.
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