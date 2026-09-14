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МЧС предупредило о сильном тумане в Москве ночью и утром 15 сентября

Ночью и утром 15 сентября в Москве местами ожидается туман с видимостью от 200 до 700 м. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.

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