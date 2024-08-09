В Хакасии госавтоинспекторы провели в детских загородных лагерях «Зарядку со стражем порядка»

В преддверии Дня физкультурника сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Хакасия присоединились к общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» и посетили детские загородные лагеря «Серебряный ключик», «Горный кристалл» и «Багульник», на время переквалифицировавшись в физруков.