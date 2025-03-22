Эксперт: русским на Украине противостоят идейно заряженные неонацисты

Ошибочно считать, что российской армии на Украине противостоят только те, кого подвергают принудительной мобилизации в ряды ВСУ — с русскими на Украине воюют идеологически накаленные неонацистские боевые структуры, заявил соавтор коллективной монографии «Украинство», представитель общественного движения «Суть времени» Федор Кауфман на III Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Национальная безопасность России: внутренние и внешние угрозы», стартовавшей 20 марта в Пензе.