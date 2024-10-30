Из-за гидроудара на ТЭЦ-4 жители двух районов Новосибирска остались без тепла

Очередная коммунальная авария зафиксирована на объекте Сибирской генерирующей компании. В Новосибирске утром сегодня, 30 октября, на одном из объектов Сибирской генерирующей компании произошла остановка насосов, вызвавшая гидроудар.
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