Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    МАЛО  ДАЛИ ....!!!Преподавателю-деп...
  • Сергей Иванов
    Это НГУ. Я тут учился.Сибирские ученые ...
  • Анастасия Гончарова
    надоело уже всем это существо  в перьях ,уже тошнит от этой рожи! Кто петуху перьевому детей еще доверил надо разобра...Общественники тре...

Из-за гидроудара на ТЭЦ-4 жители двух районов Новосибирска остались без тепла

Из-за гидроудара на ТЭЦ-4 жители двух районов Новосибирска остались без тепла

Очередная коммунальная авария зафиксирована на объекте Сибирской генерирующей компании. В Новосибирске утром сегодня, 30 октября, на одном из объектов Сибирской генерирующей компании произошла остановка насосов, вызвавшая гидроудар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх