Константин Антонов: У нас есть еще одна возможность проводить ушедший и встретить наступивший год

14 января в России отмечают Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю. Тему комментирует Константин Антонов, депутат Законодательного собрания Тверской области: — Праздновать Старый Новый год – отличная традиция, которую обязательно надо соблюдать.
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