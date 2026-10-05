Цитаты, от которых мурашки по коже

Некоторые высказывания попадают точно в цель. Собрана специальная подборка для вас. Эти фразы настолько точно описывают настроение и реальность, что становится не по себе — будто кто-то заглянул в голову и озвучил сокровенные мысли.
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