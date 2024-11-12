Экономист Казанцева: Производители сокращают объем упаковок для скрытия роста цен

Доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала агентству «Прайм», что российские производители чаще прибегают к уменьшению размеров упаковок и количества продукта, чтобы скрыть повышение цен.
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