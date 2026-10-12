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Газета.ру

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Глава Freedom Holding Турлов объяснил школьникам, почему не стоит бояться ошибок

Глава Freedom Holding Турлов объяснил школьникам, почему не стоит бояться ошибок

 © Григорий Сысоев/РИА Новости Основатель Freedom Holding Corp. и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Тимур Турлов 9 октября встретился с учениками Назарбаев Интеллектуальной школы в Алматы.

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