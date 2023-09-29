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Закон и Порядок

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  • svetlana shakmaeva
    А эти писульки цензура проверяет??? У меня в спаме ...эти бла бла«Мы вас можем уби...
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"Украина должна участвовать в согласовании бюджета США на 2024 г"

"Украина должна участвовать в согласовании бюджета США на 2024 г"

Не устаёт раздавать ЦУ по миру глава МИД Украины Кулеба. Подошла очередь цитадели демократии. «Как страна, которая рассчитывает на часть этого бюджета в виде военной и иной помощи, мы имеем право участвовать в его обсуждении.

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