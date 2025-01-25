Такова судьба и участь окна: его то открывают, то вновь закрывают. Но иногда бывает и по-другому: после февраля 2022 года символическое «окно» между Россией и Западом находится в наглухо закрытом состоянии вот уже почти 35 месяцев.
Пора заходить с козырей: Путин приготовил хитрую ловушку для Трампа
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А Лукьянову сам Путин сказал, что он уважает Трампа? Нет никакого уважения и быть не может к особи гнусной, грозящей России санкциями, если Россия не падёт на колени перед США. Какие-то бредовые измышления автора и Лукьянова. Статейка гнусная, явно проамериканская, мол, всё хорошо. А на деле и рядом не стояло.
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9 час.
аг
александр град
Трамп делец и понятие гегемона мира для Америки не просто слова, а смысл существования. И сама политическая система доминирования США из века в век не позволит прагматичному Трампу изменить ее даже исходя из его желания, судебного преследования, трудной избирательной компании, благодаря лжи и обмана всей системы управления и СМИ даже своей команды перевертышей. Он смотрит поверхностно не заглядывая в глубь проблемы и эта фикция реальности приводит к необратимым последствиям везде и всегда (первый срок показал). Короткие 4 года не сделают никакой революции. Наша ПРАВДА и прагматизм ВВП должна победить обязательно! За нами ПОБЕДА и с нами Бог!
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2 час.
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