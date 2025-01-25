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Политический вестник

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Пора заходить с козырей: Путин приготовил хитрую ловушку для Трампа

Пора заходить с козырей: Путин приготовил хитрую ловушку для Трампа

Такова судьба и участь окна: его то открывают, то вновь закрывают. Но иногда бывает и по-другому: после февраля 2022 года символическое «окно» между Россией и Западом находится в наглухо закрытом состоянии вот уже почти 35 месяцев.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  Лукьянову  сам Путин  сказал, что  он  уважает Трампа?  Нет никакого уважения  и быть не может к особи  гнусной, грозящей  России  санкциями, если Россия  не падёт на колени  перед США. Какие-то  бредовые измышления  автора  и Лукьянова. Статейка  гнусная, явно проамериканская, мол, всё хорошо. А  на  деле  и рядом не стояло.
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9 час.
аг
александр град
Трамп делец и понятие гегемона мира для Америки не просто слова, а смысл существования. И сама политическая система доминирования США из века в век не позволит прагматичному Трампу изменить ее даже исходя из его желания, судебного преследования, трудной избирательной компании, благодаря лжи и обмана всей системы управления и СМИ даже своей команды перевертышей. Он смотрит поверхностно не заглядывая в глубь проблемы и эта фикция реальности приводит к необратимым последствиям везде и всегда (первый срок показал). Короткие 4 года не сделают никакой революции. Наша ПРАВДА и прагматизм ВВП должна победить обязательно! За нами ПОБЕДА и с нами Бог!
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2 час.

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