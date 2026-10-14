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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд стал лучшим бомбардиром «Ман Сити» в ЛЧ, забив 37-й и 38-й голы за клуб. Норвежец опередил Агуэро

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов .  Норвежский нападающий дважды поразил ворота « ПСЖ » в 2-м туре общего этапа турнира (2:4, второй тайм).

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