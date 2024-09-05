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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Вольфкостин и Царевски, Овсянкина и Райе, Блаасова и Блаас выступят с ритм-танцами

Гран-при среди юниоров 2-й этап Острава, Чехия Танцы на льду Ритм-танец Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

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