Заморозка конфликта развяжет руки украинским террористам: что показал теракт в московском ресторане

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

В умах всех здравомыслящих людей всего мира уже понятно -кто есть кто и зачем развязаны эти войны и кем . Раз так , то задаёмся вопросом , который у всех на устах . Так почему мы терпим их создателей коли они известны они сами и их цели . Почему мир должен терпеть их выходки . Общее мнение уже существует-- Смерть ФАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ !! И лозунг этот вовсе не устарел . Осталось только уничтожить главарей без сожаления . Зато воздух станет чище . А потом перетирайте содеянное в своих кабинетах сколь Вам это нравится