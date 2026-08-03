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Заморозка конфликта развяжет руки украинским террористам: что показал теракт в московском ресторане

Заморозка конфликта развяжет руки украинским террористам: что показал теракт в московском ресторане

Заморозка СВО развяжет Киеву руки для новых терактов Иллюстрация: "Блокнот" 1 августа в Москве на Кудринской площади у элитного ресторана Balzi Rossi прогремел взрыв.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
В умах всех здравомыслящих людей всего мира уже понятно -кто есть кто и зачем развязаны эти войны и кем . Раз так , то задаёмся вопросом , который у всех на устах . Так почему мы терпим их создателей коли они известны  они сами и их цели . Почему мир должен терпеть их выходки . Общее мнение уже существует--  Смерть ФАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ !! И лозунг этот вовсе не устарел . Осталось только уничтожить главарей без сожаления . Зато воздух станет чище . А потом перетирайте содеянное в своих кабинетах сколь Вам это нравится
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