Этот день в авиации. 8 августа

1908 - Американец Уилбур Райт совершил первый в Европе полёт над французским Ле-Маном. Он продолжался только одну минуту 45 секунд, но способность легко совершать повороты и летать по кругу поразили и ошеломили зрителей, в том числе нескольких лётчиков - французских пионеров авиации, таких как Луи Блерио.