Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 8 августа

Этот день в авиации. 8 августа

1908 - Американец Уилбур Райт совершил первый в Европе полёт над французским Ле-Маном. Он продолжался только одну минуту 45 секунд, но способность легко совершать повороты и летать по кругу поразили и ошеломили зрителей, в том числе нескольких лётчиков - французских пионеров авиации, таких как Луи Блерио.

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