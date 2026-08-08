Этот день в авиации. 8 августа

1908 - Американец Уилбур Райт совершил первый в Европе полёт над французским Ле-Маном. Он продолжался только одну минуту 45 секунд, но способность легко совершать повороты и летать по кругу поразили и ошеломили зрителей, в том числе нескольких лётчиков - французских пионеров авиации, таких как Луи Блерио.
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