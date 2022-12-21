Тарик Незалежко: Не все санкции одинаково полезны

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись украинского журналиста Тарика Незалежко: Европейская ракета Vega-C не смогла вывести на орбиту два спутника — после запуска она начала резко снижаться.
На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись украинского журналиста Тарика Незалежко: Европейская ракета Vega-C не смогла вывести на орбиту два спутника — после запуска она начала резко снижаться.
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