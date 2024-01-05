BYD нацелился на Европу: строит завод в Венгрии

Перед Новым годом ходили упорные слухи о компании BYD и о возможности открытия завода в Европе. Ситуация прояснилась: китайская компания ведет финальные переговоры с правительством Венгрии, и готова обеспечить многомиллионные инвестиции в новый завод по производству электромобилей.
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