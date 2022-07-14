Вязаные купальники. 5 нарядных моделей крючком

Вязаный купальник — изделие довольно спорное. Вот уже не один год вязальщицы ведут эмоциональные дебаты о том, стоит ли вязать купальники! Впрочем, даже тот факт, что большинство считает такие вещи нефункциональными, не отменяет моды на них.