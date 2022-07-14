Ванилла SU

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Вязаные купальники. 5 нарядных моделей крючком

Вязаные купальники. 5 нарядных моделей крючком

Вязаный купальник — изделие довольно спорное. Вот уже не один год вязальщицы ведут эмоциональные дебаты о том, стоит ли вязать купальники! Впрочем, даже тот факт, что большинство считает такие вещи нефункциональными, не отменяет моды на них.

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