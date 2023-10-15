MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

147 подписчиков

Свежие комментарии

  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...
  • Ингерман Ланская
    неужели сантехником?Иван Ургант получ...
  • Владимир Моргунов
    А В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ЭТИХ ГОЛУБЫХ ДЛЯ РОССИИ ????????? О КОМ ПЕЧАЛИТСЯ ДЕПУТАТ ГД ?????? ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ...В Госдуме назвали...

Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России актерам и певцам

Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России актерам и певцам

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT, Маргарита Симоньян выразила свое уважение к русской поэтессе Анне Ахматовой, которая осталась верна своей Родине в сложные времена, а также высказалась о звездах российской эстрады, покинувших страну после начала спецоперации .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх