Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России актерам и певцам

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT, Маргарита Симоньян выразила свое уважение к русской поэтессе Анне Ахматовой, которая осталась верна своей Родине в сложные времена, а также высказалась о звездах российской эстрады, покинувших страну после начала спецоперации .
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