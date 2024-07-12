Австралия арестовала супружескую пару по подозрению в шпионаже в пользу России

Австралийские власти арестовали супружескую пару, подозреваемую в шпионаже в пользу России. Задержанными оказались 40-летняя женщина и ее 62-летний муж, которые имеют двойное гражданство - австралийское и российское.
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