Спички - не игрушка

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Байден ставит на Чубайса. На кону контроль над промышленными и лесными ресурсами России

Байден ставит на Чубайса. На кону контроль над промышленными и лесными ресурсами России

Анатолий Чубайс может возглавить новую госкорпорацию с рабочим названием «Роскарбо». Целью данной структуры будет борьба с углеродными выбросами.

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