Происшествия

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В Пермском крае полицейскими найдены двое подростков, заблудившихся в лесу

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Очерский» поступило сообщение о том, что в лесу между деревнями Киприно и Нововознесенск Очёрского округа заблудились двое  подростков 12 и 14 лет.

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