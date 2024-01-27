ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

291 подписчик

Почему украинских пленных решили перевезти в Ил-76 на закрытый аэропорт Белгорода: события накануне трагедии

Почему украинских пленных решили перевезти в Ил-76 на закрытый аэропорт Белгорода: события накануне трагедии

Так, посадочной полосой аэропорта пользовались 31 декабря. Туда прилетел из Москвы борт Ил-76, принадлежащий МЧС, с бригадой врачей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх