Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин доволен: Россия добилась триумфа - англосаксы лишаются власти над золотом

Путин доволен: Россия добилась триумфа - англосаксы лишаются власти над золотом

Заработал главный план Путина: англосаксы начали терять самую кровь своей экономики, её основы и всё своё могущество! Ведь это только нашим либералам они рассказывали сказки о том, что в 21 веке, мол, не важны ресурсы, полезные ископаемые, и вообще – территория ничего не значит… А чем занимались сами эти западные хитрецы? Даже не нефтью или литием, ураном или редкоземельными элементами: ЗОЛОТО – вот, что всегда их интересовало: и тысячу лет назад, и сто, и вчера, и сегодня! Золотой запас всего мира – вот, что должно быть у них, по-настоящему умных людей! А для наивных простачков – они будут печатать доллары, фунты – причём, естественно, уже не золотые! Это был один из важнейших способов грабить мир, ведь когда ты отдал золото, реально ценную вещь, то потом уже целиком зависишь от чужих бумажек.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Такое уже было, англосаксы известные мошенники
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2 д.
Михаил Гринжук
вот и хорошо англосаксы себе жопу порвут когда окажется липовое золото в американском хранилище. Во курс на золото скакнет.Интересно а места не кладбищах хватит для трупов с уолд стритт
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2 д.
Владимир Крепкий
Если бы 250 ярдов золотом тогда бы да и не задумывались бы под них столько можно напечатать, а свои напечатанные и в циферках изымать у них только проблем больше будет(это точно будет поле чудес в стране дураков...) ,особенно если соотнести с госдолгом США. Эти бумажки не спасут отца демократии Байдена,а вот репутацию могут убить окончательно...
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2 д.

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