Путин доволен: Россия добилась триумфа - англосаксы лишаются власти над золотом

Заработал главный план Путина: англосаксы начали терять самую кровь своей экономики, её основы и всё своё могущество! Ведь это только нашим либералам они рассказывали сказки о том, что в 21 веке, мол, не важны ресурсы, полезные ископаемые, и вообще – территория ничего не значит… А чем занимались сами эти западные хитрецы? Даже не нефтью или литием, ураном или редкоземельными элементами: ЗОЛОТО – вот, что всегда их интересовало: и тысячу лет назад, и сто, и вчера, и сегодня! Золотой запас всего мира – вот, что должно быть у них, по-настоящему умных людей! А для наивных простачков – они будут печатать доллары, фунты – причём, естественно, уже не золотые! Это был один из важнейших способов грабить мир, ведь когда ты отдал золото, реально ценную вещь, то потом уже целиком зависишь от чужих бумажек.