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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самедов о Кучерове: «Одно из ведущих лиц НХЛ, выдающийся мастер и суперзвезда. «Тампа» с ним каждый год борется за Кубок Стэнли»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился мнением о форварде « Тампы » Никите Кучерове .

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