"Джихад", саботаж СВО и контрафакт: восемь "новых граждан" лишились паспортов

Приобретённого гражданства России лишились выходцы из Центральной Азии и Закавказья.ФСБ и МВД России аннулировали гражданство восьми выходцам из Центральной Азии и Закавказья, чьи действия были признаны угрозой национальной безопасности.
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