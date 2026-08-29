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Царьград

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"Джихад", саботаж СВО и контрафакт: восемь "новых граждан" лишились паспортов

"Джихад", саботаж СВО и контрафакт: восемь "новых граждан" лишились паспортов

Приобретённого гражданства России лишились выходцы из Центральной Азии и Закавказья.ФСБ и МВД России аннулировали гражданство восьми выходцам из Центральной Азии и Закавказья, чьи действия были признаны угрозой национальной безопасности.

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Александр

Китай и США привлекают ученых, инженеров. А мы по привычке «лимитчиков». Допривлекались до беспредела. Господствующей идеей стало не «светлое будущее», а выживание.