В Домодедово задержали подозреваемого в пьяной расправе над водителем скорой

Следователи в Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в убийстве водителя скорой помощи.Следком Подмосковья сообщил, что по подозрению в расправе над 33-летним мужчиной задержали 56-летнего местного жителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии