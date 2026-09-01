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Автор песни "67" Газан выступил на линейке 1 сентября перед российскими школьниками

Автор песни "67" Газан выступил на линейке 1 сентября перед российскими школьниками

Поклонники артиста и известного мема "67" были в восторге Автор популярного у детей и подростков трека Газан Газан поздравил питерских школьников.

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