☕️Чай зелёный, жёлтый, красный, И, конечно, чёрный чай. Если ты эксперт прекрасный, Пробуй чай и не скучай.
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☕️Чай зелёный, жёлтый, красный, И, конечно, чёрный чай. Если ты эксперт прекрасный, Пробуй чай и не скучай.